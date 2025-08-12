إطلاق خدمة رقمية جديدة للمسافرين برا خارج الوطن

"عبر منصة "طابعكم

أعلمت المديرية العامة للضرائب مستخدمي المركبات والشاحنات الراغبين في التنقل عبر الحدود البرية إلى الدول المجاورة، عن إطلاق خدمة جديدة تتعلق بدفع الرسم على استهلاك الوقود للمركبات والشاحنات، عبر المنصة الرقمية لدفع حقوق الطابع “طابعكم”.

وقالت المديرية في بيان لها “تسمح هذه الخدمة بدفع الرسم على استهلاك الوقود وإصدار الايصال المتعلق به عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الضرائب.”

وأضاف البيان “تتيح منصة “طابعكم”. استخدام وسائل الدفع التالية: ” البطاقة بين البنوك (CIB) “و “البطاقة الذهبية”، كما أن خدماتها متاحة على مدار الساعة والأسبوع (7/24)، عبر الموقع الالكتروني التالي: https://tabioucom.mf.gov.dz

يذكر أن التعريفات المطبقة على هذا الرسم، محددة كالتالي:

500 دج للمركبات السياحية؛ 3.500 دج للمركبات النفعية التي يقل وزنها الإجمالي عن عشرة 10 أطنان؛

12.000 دج للمركبات النفعية التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي عن عشرة 10 أطنان بما في ذلك الحافلات.

تقوم المصالح الجمركية المكلفة بالمراقبة على مستوى المراكز والمنافذ الحدودية من التحقق والمصادقة على إيصالات الدفع الإلكترونية للرسم على استهلاك الوقود، باستخدام هذه المنصة.

كما تتوفر هذه المنصة على خدمة الدفع عن بعد للرسم على عقود النقل للمزيد من المعلومات ودعت المديرية المهتمين للاطلاع على البوابة العامة المخصصة لهذه الخدمات.