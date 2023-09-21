إطلاق خطوط جوية جديدة مع 4 عواصم دول

كشف وزير النقل يوسف شرفة، الخميس، عن إطلاق خطوط جوية جديدة مباشرة مع عدد من عواصم الدول.

وأكد الوزير شرفة عن إطلاق خط جوي جديد يربط بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا الإثيوبية، الذي سيشهد أول رحلة باتجاه أديس أبابا هذه الليلة من مطار هواري بومدين.

وسيعمل هذا الخط بمعدل رحلتين أسبوعياً، حيث سيعزز هذا الخط الجوي عدد الرحلات الجوية المستحدثة باتجاه عدد من الدول الإفريقية ليبلغ 23 رحلة.

ويأتي هذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسهيل التنقل والمبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية، يضيف شرفة.

كما أشار المسؤول نفسه إلى أنه سيتم إطلاق عدد من الرحلات الجوية الجديدة من بينها: