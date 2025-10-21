-- -- -- / -- -- --
الجزائر

إطلاق خط جوي جديد الى هذا البلد الأوروبي

ع.ف
  • 1138
  • 0
Embassy of Algeria in the Netherlands
طائرة الخطوط الجوية الجزائرية

كشفت سفارة الجزائر في هولندا عن إطلاق خط نقل جوّي جديد يربط الجزائر العاصمة بمدينة روتردام الهولندية.

وحسب بيان صادر عن السفارة الجزائرية في هولندا على حسابها الرسمي “فيسبوك”، فقد تمّ ادراج رحلتين في الأسبوع بين الجزائر العاصمة وروتردام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر الجاري الى غاية 31 مارس 2026.

وكشف ذات المصدر، أن وصول أول رحلة جديدة الى روتردام قادمة الجزائر العاصمة سيكون يوم السبت على الساعة 11:00 صباحا ثم الانطلاق الى الجزائر على الساعة 11:55 دقيقة.

وبخصوص رحلة يوم الثلاثاء، فان الانطلاق يكون من روتردام الى الجزائر على الساعة 12:00، مفيدة بأن سعر الرحلة يقدّر بـ 149,51 أورو، كما ان مدّة الرحلة لا تتعدّى ساعتين و45 دقيقة.

الجزائر وبريطانيا تبحثان آفاق التعاون والتكامل في المنطقة

نحو شراكة استراتيجية بين الإعلام والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

لعنة الجزائر قد تقضي على مستقبل روتايو السياسي!

الاتحاد البرلماني الدولي.. ناصري يشارك في اجتماعات تنسيقية بجنيف

تكثيف التواجد الأمني لمجابهة العنف وضمان السكينة العمومية

ميزانية ضخمة لمحاربة الفساد وفرض الرقابة على الممتلكات والأموال

