إطلاق خط جوي جديد الى هذا البلد الأوروبي

كشفت سفارة الجزائر في هولندا عن إطلاق خط نقل جوّي جديد يربط الجزائر العاصمة بمدينة روتردام الهولندية.

وحسب بيان صادر عن السفارة الجزائرية في هولندا على حسابها الرسمي “فيسبوك”، فقد تمّ ادراج رحلتين في الأسبوع بين الجزائر العاصمة وروتردام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر الجاري الى غاية 31 مارس 2026.

وكشف ذات المصدر، أن وصول أول رحلة جديدة الى روتردام قادمة الجزائر العاصمة سيكون يوم السبت على الساعة 11:00 صباحا ثم الانطلاق الى الجزائر على الساعة 11:55 دقيقة.

وبخصوص رحلة يوم الثلاثاء، فان الانطلاق يكون من روتردام الى الجزائر على الساعة 12:00، مفيدة بأن سعر الرحلة يقدّر بـ 149,51 أورو، كما ان مدّة الرحلة لا تتعدّى ساعتين و45 دقيقة.