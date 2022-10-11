إطلاق سراح المليونيرة الروسية المزيفة.. وهذا ما تخطط له!

أطلق سراح المليونيرة الروسية – الألمانية المزيفة، آنا ديلفي سوروكين، بعد أن قضت سنوات في سجن أمريكي بتهمة الاحتيال على النخبة المالية.

ووُضعت آنا (31 سنة) قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني داخل شقة في مانهاتن، وقالت المليونيرة إنها ستعمل على عدم ترحليها إلى ألمانيا والبقاء في نيويورك.

وقد ألقي القبض على المليونيرة المزيفة سنة 2017، وحُكم عليها بالسجن عامين بتهمة الاحتيال، وأودعت في أحد سجون نيويورك قبل أن يطلق سراحها سنة 2021 لحسن السلوك، ليقوم مكتب الهجرة والجمارك بالقبض عليها مجددا، قبل إطلاق سراحها بشروط وإصدار أمر بترحيلها إلى ألمانيا في شهر فيفري، وهو ما تكافح آنا لتجنبه.

كما سُجنت آنا سوروكين لمدة عام ونصف عام في مركز احتجاز تابع لشرطة الهجرة الفدرالية على بعد مئة كيلومتر شمال نيويورك، بسبب تخطيها فترة الإقامة المسموح بها بموجب تأشيرتها السياحية.

يذكر أن سوروكين قدمت نفسها في الولايات المتحدة على أنها وريثة عائلة ثرية، غير أن الحقيقة أنها ابنة سائق شاحنة روسي انتقل إلى ألمانيا عندما كان في الـ 16 من عمره.

واستطاعت سوروكين الحصول على عشرات الآلاف من الدولارات كقروض من عدة مصارف، وتمكنت خلال سنة واحدة من السفر مجانا في طائرات خاصة، ومكثت لعدة أشهر في فنادق فخمة في مانهاتن بدون أن تدفع الفواتير، حسب المدّعين في نيويورك الذين اتهموها بسرقة ما يقدر بـ 275 ألف دولار.

وقد ألهمت مغامرات سوروكين مسلسلا قصيرا بثته نتفليكس في بداية العام الحالي بعنوان “إنفينتينغ آنا، وتقاضت 320 ألف دولار من المنصة العملاقة لهذا المسلسل.