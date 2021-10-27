إطلاق سراح المهاجر الجزائري الذي أوقف ميسي.. وهذا ما قاله

أخلت الشرطة الفرنسية الثلاثاء سراح المهاجر الجزائري الذي اقتحم أرضية ميدان ملعب فيلودروم وأوقف هجمة للنجم ليونيل ميسي خلال كلاسيكو مارسيليا وباريس سان جيرمان.

وظهر المغترب الجزائري نزيم، أمسية الثلاثاء، في فيديو مباشر، بثه على صفحته الرسمية، وهو يجيب على تساؤلات المعلقين، رفقة صديق له بفرنسا.

وقال المغترب نزيم حول اللحظات التي اقتحم فيها أرضية الميدان، واقترابه من النجم العالمي ليونيل ميسي: “قلت لميسي كيف حالك…ثم وجدت عددا كبيرا من أعوان الملعب حولي”.

وأضاف المغترب نزيم في تعليقه على إيقاف هجمة لميسي: “ميسي قوي، لكننا نحن الجزائريون أقوى، لأننا نتواجد في كل مكان والعلم الجزائري يسجل حضوره في كل الملاعب”.

ووصف صديق المغترب نزيم، ماجرى بملعب فيلودروم، بالحادثة التي أوصلت صديقه للعالمية، وقال مازحا: ” الفريق الذي يريد أن يوقف هجمة و يتجنب أهداف من المنافس، عليه الاتصال بنا”.

مهاجر جزائري يمنع ميسي من التسجيل في كلاسيكو فرنسا (صور وفيديو)

صنع مهاجر جزائري الحدث عبر مواقع التواصل بعد اقتحامه يوم 24 أكتوبر، أرضية فيلودروم ومنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التسجيل خلال مباراة كلاسيكو فرنسا.

وتناقلت مختلف صفحات التواصل الاجتماعي، الأحد، لحظة اقتحام المناصر الجزائري المدعو نزيم أرضية الملعب الذي كانت تجري فيه مباراة بين فريقي البياسجي ومرسيليا، وكيفية وصوله السهلة للاعب ليونيل ميسي في اللحظة التي كان ميسي يستعد لتسجيل هدف، حيث باغته هذا المشجع ووضع يده على كتفه.

وغردت قناة “بي ان سبورت” الرياضية عبر صفحتها على تويتر بالقول” كان هذا مختلفا”.

وأضافت القناة أنه في الوقت الذي كان ميسي ورفاقه في هجمة مرتدة يركض أحد المشجعين على أرض الملعب ليقطع اللعب”.

فيما علق مشجع فرنسي ساخرا على ما فعله المهاجر الجزائري على صفحته بالقول ” إنه رجل المباراة”.

كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعية بالتعليق على الحادثة حيث وصف أحدهم الصورة قائلا “الصورة سريالية”.

في حين انتقد آخرون تصرف المناصر الجزائري وتساءلوا كيف تسير الأمور في مارسيليا، إذا فاز باريس سان جيرمان بالمباراة ، فإن 50000 مشجع يغزون الملعب؟