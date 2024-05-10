إطلاق صناعة الصفائح المعدنية للسيارات بوهران نهاية 2024

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن الجزائر تحولت في السنوات الثلاثة الأخيرة من بلد مستورد إلى بلد مصدر في مجال صناعة الحديد والصلب، لكن تبقى هناك بعض الاحتياجات في بعض الأنواع، كالصفائح المعدنية التي تدخل في صناعة السيارات.

وأعلن عون في جلسة علنية مخصصة لطرح أسئلة شفوية بمجلس الأمة، الخميس، أن “مركب وهران سينطلق في إنتاج مادة الصفائح المعدنية قبل نهاية السنة الجارية”.

وفي السياق ذاته، قال عون إن السلطات العمومية تعمل في إطار تمسكها بمكاسبها الاقتصادية والاجتماعية، على مرافقة مركب “سيدار الحجار”، الذي يعتبر رائدا في صناعة الفولاذ، لتمكينه من استعادة مكانته ضمن النسيج الصناعي الوطني، والإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال تجسيد مخطط تطوير يعتبر اليوم “ضروريا” لمواكبة التحولات التكنولوجية والطاقوية.

وأوضح عون أن الهدف الأساسي من مخطط تطوير المركب هو الزيادة في قدرات الإنتاج، وكذا التنويع في منتوجات الحديد والصلب ذات قيمة مضافة عالية وجودة رفيعة.

كما أشار إلى أنه تم مؤخرا وضع حجر الأساس لاستغلال مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة بوادي أميزور بولاية بجاية، والذي يحتوي على احتياط قابل للاستغلال يقدر بـ 34 مليون طن لمدة 20 عاما، ما سيساهم في تطوير هذه الشعبة.