إطلاق صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا

بقرار من رئيس الجمهورية في إطار الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي

أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، الأربعاء بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، عن الإطلاق الرسمي، بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، على مستوى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتضامن والتنمية.

وفي هذا الإطار، “سيتم الشروع حالا في العمل مع 30 مؤسسة مشاركة في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية من أجل مرافقتها وتمويلها” للصندوق، حسب ما أوضحه الوزير على هامش المعرض الذي اختتم فعالياته الأربعاء بعد أسبوع من النشاط المكثف (4-10 سبتمبر).

وبخصوص أهداف هذا الصندوق، أكد واضح أنه يعنى بـ”تطوير الشباب والعمل على ترقية الابتكار في إفريقيا، مثلما جاء في خطاب رئيس الجمهورية خلال افتتاح هذه الطبعة وفي تعهداته”.

كما أعلن الوزير أنه سيتم بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، وفي إطار برنامج تكوين وتمويل الطلبة الأفارقة الذين يدرسون بالجامعات الجزائرية، تنظيم حدث خاص بهم خلال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي سينظم بالجزائر تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية شهر ديسمبر القادم.