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اقتصاد

إطلاق فضاء جديد لخدمة المستوردين عبر الإنترنت

الشروق أونلاين
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إطلاق فضاء جديد لخدمة المستوردين عبر الإنترنت

أعلنت وزرة التجارة وترقية الصادرات، عن فتح فضاء جديد لخدمة المستوردين على مستوى المنصة الخاصة بمتابعة وثيقة التوطين البنكي للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا الفضاء الجديد “يتيح للمستوردين طرح مختلف انشغالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بإجراءات التوطين البنكي (تمديد آجال, تغيير البنك, تعديل الفواتير…), مما يسهل عليهم عملية الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة وفعالية”.

ويأتي هذا الفضاء الجديد “في إطار استكمال رقمنة الإجراءات الإدارية قصد التكفل الأمثل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.”

كما أنه جزء من جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.”

وعليه، دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات جميع المستوردين إلى إدراج كل انشغالاتهم عبر هذا الفضاء الجديد, دون وجوب التنقل إلى مختلف المصالح المعنية.

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