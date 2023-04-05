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الجزائر

إطلاق قاعدتي بيانات لاستغلال النباتات الطبية والتنوع البحري

الشروق أونلاين
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إطلاق قاعدتي بيانات لاستغلال النباتات الطبية والتنوع البحري
ح.م

تم الثلاثاء، الإعلان عن إطلاق قاعدتي بيانات لاستغلال النباتات الطبية والتنوع البحري، بالتعاون بين 3 وزارات.

وأشرف وزير التعليم العالي، كمال بداري، رفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، على إطلاق قاعدتي بيانات تخصان استغلال النباتات الطبية والتنوع البيئي البحري.

ولدى إشرافه على إطلاق المنصتين، أوضح بداري أن “هاتين المنصتين تصبان في إطار تحقيق الأمن الصحي والغذائي”.

وتضم قاعدة البيانات الأولى التي تم وضعها تحت تصرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 1004 نوع نباتي يستخرج منها 16 ألف مركب عضوي، وهو ما من شأنه أن يعود بالفائدة على الصناعة الصيدلانية بشكل يساعد على تحقيق الأمن الصحي من خلال بلوغ الاكتفاء الذاتي.

أما بخصوص قاعدة بيانات التنوع البيئي البحري، فأشار الوزير إلى أنها ستوضع تحت تصرف وزارة البيئة بغية استغلالها صناعيا وغذائيا في إطار صحة المواطن والبيئة.

بدوره، قال عون أن المنصة المخصصة للنباتات الطبية كانت بمثابة حلم قبل سنتين، مؤكدا أن المخابر الوطنية لها القدرة لإعداد دراسات فعالة واستخراج المواد.

كما كشف الوزير عن الانطلاق قريبا رفقة وزارة التعليم العالي في إحصاء الأعشاب الطبية التي لها القدرة على تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر، مشيرا إلى الإمكانيات المالية والمادية التي تتطلبها هذه العملية.

من جهتها، أضافت دحلب أن الخطوة تهدف للنهوض بإنتاج النباتات الطبية لأهميتها في الاقتصاد في ظل زيادة الطلب عليها عالميا نظرا لاستخداماتها المتعددة سيما في الصناعة الصيدلانية وكذا التجميل والعطور.

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