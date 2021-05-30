إطلاق قريبا مشروع إنجاز مركز فدرالي للفروسية

سيتم تشييده بالدار البيضاء

تستعد الاتحادية الجزائرية للفروسية لإطلاق أشغال إنجاز مركز فدرالي للفروسية بالجزائر العاصمة، حسب ما علم من المسؤولة الأولى عن هذه الهيئة الرياضية، فهيمة صبيان.

وسيتم بناء هذا المركز بحي الحميز (بلدية الدار البيضاء)، حيث سخرت له الاتحادية غلافا ماليا قدره 300 مليون دج على عاتق ميزانية هذه الهيئة الرياضية، وفق ما أكدته السيدة صبيان لوأج، مضيفة بأنه تم الشروع فعلا في الإجراءات الإدارية للحصول على الوثائق المطلوبة لبدء الأشغال.

وأوضحت نفس المسؤولة بأن هذا المشروع يدخل ضمن برنامج تطوير هذا الاختصاص الذي أعدته قبل دخول سباق انتخابات الاتحادية الوطنية للفروسية والتي فازت بها منذ بضعة أسابيع.

وتابعت في هذا الشأن: “أركز كثيرا في برنامجي الخاص بالعهدة الأولمبية الجديدة على التكوين، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي نوليه لتجسيد مشروع المركز الفدرالي للفروسية، حيث سيسمح بتدارك النقص المحسوس الذي تعاني منه هذه الرياضة في الجزائر من حيث المنشآت”.

وتطمح رئيسة الاتحادية الجزائرية للفروسية إلى “مضاعفة عدد المنافسات الوطنية وإعادة إدماج النخبة الجزائرية في مسابقات كأس العالم”، كما أشارت إليه، ملتزمة في نفس الوقت ببرمجة مسابقات دولية ”ثلاثة نجوم” لمنح الفرسان الجزائريين فرصة التنافس على تأشيرات التأهل إلى كأس الأمم.