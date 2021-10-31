 إطلاق “قناة الجزائر الدولية Al 24 news”

تم الأحد بالجزائر العاصمة الإطلاق الرسمي لـ “قناة الجزائر الدولية Al 24 news”، حيث تعد “أول قناة إخبارية دولية مغاربية، تبث الأخبار الدولية والمحلية وتخصص برامج ذات محتوى احترافي باللغات العربية الفرنسية والإنجليزية.

وأكد مدير عام القناة، سليم عقار، خلال حفل إطلاقها بحضور المدير العام للمؤسسة العمومية لتلفزيون، شعبان لوناكل، والمدير العام للإذاعة الوطنية، محمد بغالي، أن “قناة الجزائر الدولية Al 24 new”التي ستشرع في بثها رسميا ابتداء من الساعة صفر (الفاتح نوفمبر) ستكون “صوتا للجزائر في الخارج وواجهتها في العالم في توقيت حدوثها 24 /24 سا على مدار 7/7 مع إعطاء الأولوية للمعلومة الدولية”.

وأبرز عقار أنه تم اختيار”تاريخ رمزي” لإطلاق القناة يتعلق بإحياء الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة” وذلك لبدء -يضيف ذات المتحدث- بمشروع سيكون “ثورة في الإعلام وفي المشهد الإعلامي العربي والمغاربي”، لافتا إلى أنها “قناة دعم للأهداف الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجزائر في الخارج”.

وأشار مدير عام القناة أن هذه الأخيرة تعد “أول قناة إخبارية دولية مغاربية ستبث الأخبار الدولية والمحلية وتخصص برامج ذات محتوى احترافي باللغات العربية الفرنسية والإنجليزية منها 60 بالمائة باللغة العربية، و35 بالمائة بالفرنسيةو5 بالمائة بالانجليزية مع إعطاء الأولوية للمعلومة الدولية”.

وأوضح ذات المسؤول أن “البث سيكون في البداية من الجزائر عبر الساتل نايل سات حيث يتواجد استوديوهاتها في قلب العاصمة وهي مجهزة ب” بلاطوهات عصرية وبتجهيزات تراعي فيها الجوانب التكنولوجية والمعايير الدولية العصرية” و “بصوت و صورة عالية الجودة”.

وأضاف عقار أن القناة “عمومية تابعة للدولة، ذات طابع اقتصادي، ومستقلة عن مؤسسة التلفزيون” وهي بمثابة “الحصن المتين للدفاع عن الجزائر بالصوت والصورة وتطمح لمنافسة أكبر القنوات الإخبارية العالمية” في حين سيتم، كما أعلن عنه، فتح مكاتب في العديد من العواصم العالمية.

وتتضمن محتويات برامج قناة الجزائر الدولية “مختلف أنماط العمل الصحفي منها نشرات إخبارية وبرامج حوارية و تحقيقات ميدانية وبرامج ثقافية وحوارات في الاستوديو وأيضا تغطيات للأحداث الدولية”.

كما قال عقار، مردفا بأن قسم التحرير سيضم “70 صحفيا من بينهم منشطون وما لايقل عن 20 مراسلا عبر العالم”.

وذكر ذات المصدر بأنه من مميزات القناة الجديدة “المزج بين فريق شاب مكون على استعمال التكنولوجيات الحديثة في التحرير يستطيع استقطاب جمهور متعطش وبحث على محتوى جديد وتصورات جديدة وأيضا فريق من الصحفيين القدماء سيقدمون عصارة خبرتهم ومعارفهم للجيل الجديد من الصحفيين حيث تستهدف القناة الجمهور من الدول المغاربية ومن الجالية الوطنية في الخارج”.

وأفاد عقار أن القناة “تتعهد على أن يكون خطها الافتتاحي داعما لمشهد إعلامي يهدف إلى توفير المعلومة في وقتها وملبيا لرغبة الجمهور في الإطلاع على ما يدور في محيطه الداخلي والخارجي”.

وتميز لقاء إطلاق “قناة الجزائر الدولية Al 24 news” بعرض مجموعة من الومضات لنخبة من البرامج التي ستبتها القناة.