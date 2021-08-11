إطلاق قوافل تضامنية للمناطق المتضررة من الحرائق

بإشراف من وزارة التضامن الوطني

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قافلة تضامنية موجهة للمتضررين من حرائق الغابات بولاية تيزي وزو.

وأكدت الوزارة، الأربعاء، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن القوافل التضامنية تنطلق الأربعاء وستستمر حتى التكفل التام بالمتضررين من الحرائق وسيرافقها تكفل نفسي بالعائلات المتضررة.

كما أكدت الوزارة على تنصيب خلية متابعة على مستوى مقرها لمتابعة تطورات واحتياجات المواطنين بالمناطق المتضررة.

كما حييت الوزارة الهبة التضامنية للمواطنين والمجتمع المدني لمساعدة المتضررين من الحرائق.