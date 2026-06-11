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عميد جامع الجزائر ووزير التعليم العالي في زيارة رسمية للملكة المتحدة

إطلاق كرسي الأمير عبد القادر وافتتاح “قاعة الجزائر” في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية

الشروق أونلاين
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إطلاق كرسي الأمير عبد القادر وافتتاح “قاعة الجزائر” في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية
ح. م
مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية.

يؤدي وزير الدولة، عميد جامع الجزائر، محمد المأمون القاسمي الحسني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، زيارة رسمية للمملكة المتحدة، ابتداء من يوم غد الجمعة 12 جوان، للإشراف على مراسم إطلاق كرسي الأمير عبد القادر، بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، وافتتاح “قاعة الجزائر” بهذا الصرح الأكاديمي الدولي المرموق، وفقا لما أفاد به جامع الجزائر.

ووفقا لما أفاد به ذات المصدر، من المنتظر أن يشكل إطلاق كرسي الأمير عبد القادر “محطة علمية وثقافية بارزة، في مسار التعريف بإرث هذه الشخصية الجزائرية العالمية؛ وإبراز إسهامات الأمير الفكرية والإنسانية والحضارية، في مجالات الدولة والمعرفة، والحوار بين الثقافات.”

وهو المشروع الذي يندرج “ضمن جهود تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، بين الجزائر والمملكة المتحدة، وتطوير الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.”

كما سيتم بالمناسبة، افتتاح “قاعة الجزائر” بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية. وهو ما يعكس، حسبما يؤكده ذات المصدر “المكانة التي تحظى بها الجزائر لدى هذه المؤسسة العلمية العريقة، ويسهم في تعزيز حضورها الثقافي والعلمي، في الفضاء الأكاديمي الدولي.”

ومركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية هو مركز أبحاث تابع لجامعة أوكسفورد تحت رعاية أمير ويلز. تم تأسيسه عام 1985 لتشجيع الدراسات الإسلامية.

وستتضمن الزيارة أيضا برنامجا علميًا وأكاديميا، بمشاركة أساتذة وباحثين، من الجزائر والمملكة المتحدة، يتناول إرث الأمير عبد القادر، وآفاق التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين البلدين.

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