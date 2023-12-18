 إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات وأمريكا تريد إنهاء العام بحرب نووية!

أثار إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات ردود فعل غاضبة من بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، وكوريا الجنوبية.

وجاء إطلاق الصاروخ حسبما أفادت تقارير إخبارية، بعد ساعات فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى قطع مسافة 570 كيلومترا وسقط في المحيط.

وأعقبت كوريا الشمالية هذا الإطلاق ببيان شديد اللهجة أدانت فيه الولايات المتحدة لتدبيرها ما سمته “مقدمة لحرب نووية” بعد وصول غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان: “إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قامتا طوال العام بتقويض الوضع في شبه الجزيرة الكورية من خلال التحركات العسكرية الجنونية، بما في ذلك نشر الأسلحة النووية وتنظيم تدريبات عسكرية ضخمة”.

وجاء في البيان: “أي محاولات تستهدف استخدام الأسلحة النووية ستواجه برد قاس”.

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، التجربة الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، فيما حذرت اليابان من مداه.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، الأحد، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن “عمليات الإطلاق هذه، مثل عمليات الإطلاق الأخرى التي أجرتها بيونغ يانغ لصواريخ بالستية هذا العام، هي انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف أن هذه التجارب الصاروخية “تشكل تهديدا للدول المجاورة” لكوريا الشمالية، و”تقوّض الأمن الإقليمي”.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا واحدا على الأقل، الإثنين، باتجاه بحر الشرق”، في إشارة إلى بحر اليابان.

وجاءت عملية الإطلاق هذه بعد رصد سيول لصاروخ بالستي آخر قصير المدى أُطلق من منطقة بيونغ يانغ، في وقت متأخر من ليل الأحد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ أُطلق من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية وقطع نحو 1000 كيلومتر.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية عملية الإطلاق، مشيرة إلى أن الصاروخ البالستي الذي اختبرته كوريا الشمالية، الإثنين، كان من الفئة العابرة للقارات، “التي يرجّح أن يغطي مداها كامل أراضي الولايات المتحدة”.

وقال نائب وزير الدفاع البرلماني في اليابان، شينغو مياكي، إن “الصاروخ البالستي من الفئة العابرة للقارات الذي جرى إطلاقه هذه المرة يمكن أن يزيد مدى تحليقه عن 15 ألف كيلومتر، إذا تم حساب ذلك بالاستناد إلى مسار الصاروخ ووزن الرأس الحربي الذي يحمله. وفي هذه الحالة ستكون الأراضي الأميركية بأكملها ضمن نطاقه”.

وأضاف أن الصاروخ “يبدو أنه قد حلّق مسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر، بارتفاع أقصى يزيد عن 6 آلاف كيلومتر”.

وتابع: “يُقدّر أن الصاروخ حلّق لمدة 73 دقيقة، وقرابة الساعة 9:37 صباحا (00:37 بتوقيت غرينتش) سقط في بحر اليابان على بعد 250 كيلومترا شمال غرب جزيرة أوكوشيري التابعة لجزيرة هوكايدو، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان”.

واعتبر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الإثنين، أن عمليات إطلاقات الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية “تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديدا للسلم والاستقرار”.

وقال كيشيدا في طوكيو أمام حشد من زعماء دول جنوب شرق آسيا، إن عمليات إطلاق الصواريخ “لا تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل أيضا تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة، ونحن ندينها بقوة”.

وأكد مياكي أن “اليابان قدمت احتجاجا شديدا ضد عملية الإطلاق، هذه المرة عبر قناة سفارتها في بكين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية الأحد وسط مخاوف من أن بيونغ يانغ قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا الشهر.

ودخلت الغواصة “يو إس إس ميسوري (SSN-780)”، وهي غواصة هجومية من فئة “فيرجينيا”، قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سيئول، في وقت سابق من اليوم، وفقا للبحرية الكورية الجنوبية.

وأضافت البحرية الكورية في بيان: “مع نشر الغواصة “يو إس إس ميسوري”، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك”.

ويأتي نشر الغواصة بعد ثلاثة أسابيع فقط من دخول الغواصة “يو إس إس سانتا في” (SSN-763)، من فئة “لوس أنجلوس”، إلى قاعدة جيجو البحرية في جزيرة تحمل الاسم نفسه.