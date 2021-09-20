إطلاق لجنة تسوية وضعية العمال الأسبوع المقبل

بعد اجتماع المكتب النقابي بإدارة المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

انتهي الاجتماع التنسيقي بين المكتب النقابي للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والإدارة إلى البدء في تسوية الوضعية الاجتماعية لعمال المؤسسة، الأسبوع القادم، بحسب ما أعلنه المكتب النقابي لهذه المؤسسة في بيان منشور على صفحة المؤسسة الرسمية.

وقد أوضح البيان أن “الاجتماع التنسيقي الذي جمع المكتب النقابي للمؤسسة والمديرية العامة تطرق فيه الطرفان إلى عدة نقاط من بينها الوضعية الحالية للمؤسسة والمشكل الذي كان مطروحا حول (الورق) حيث تم التوصل المشكل تم حله وعملية تموين المؤسسة بهذه المادة الأولية تسير بشكل عادي”. وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى” اللجنة المكلفة بتسوية الوضعية الاجتماعية للعمال، حيث تقرر بداية عمل اللجنة في الأيام القادمة، وهذا بعد اكتمال قوائم العمال المزمع تسوية وضعيتهم من طرف كافة وحدات المؤسسة”.

وأضاف البيان أنه وخلال الاجتماع المذكور كشف مدير المؤسسة عن التوصل إلى عقد صفقات جديدة لصالح المؤسسة في الأيام القادمة، “كما استغل المدير العام الاجتماع حسب بيان النقابة ليطمئن العمال بأن وضعية المؤسسة تسير نحو الانفراج”.

للإشارة، تعيش المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وضعية صعبة جراء تراكم الديون من المرحلة السابقة مما دفع وزيرة الثقافة السابقة مليكة بن دودة إلى الاستعانة بمدير ديوانها في محاولة لإنقاذ المؤسسة من الوضعية التي وصفتها يومها بـ “الكارثية بسبب المشاكل المتراكمة والناجمة عن سوء التسيير لفترة طويلة”.