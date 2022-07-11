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إطلاق لقب “أم المتطوعين” على طبيبة متقاعدة خلال موسم الحج (فيديو)

نادية شريف
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إطلاق لقب “أم المتطوعين” على طبيبة متقاعدة خلال موسم الحج (فيديو)
وزير الصحة السعودي خلال خرجة تفقدية للفرق التطوعية العاملة في الرعاية الصحية

أطلق وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل لقب “أم المتطوعين” على طبيبة متقاعدة، تطوعت لرعاية ضيوف الرحمان خلال موسم الحج.

وأثنى الجلاجل على الطبيبة البالغة من العمر 65 عاما خلال خرجته التفقدية للفرق التطوعية العاملة في الرعاية الصحية، التي قام بها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ويظهر وزير الصحة في الفيديو المتداول وهو يقول: “التقاعد يكون فقط عن المكتب وليس عن خدمة ضيوف الرحمن”، مشيداً بجهودها في خدمة الحجيج رعايتهم.

وأشار إلى أنه التقى أحد المتطوعين يبلغ من العمر 41 عاماً إلا أن هذه الطبيبة “كسرت الرقم القياسي” بتجاوز عمرها الـ65 عاماً، لتستحق بذلك لقب “أم المتطوعين”، وهو ما وعدها بالتصديق عليه بشكل رسمي.

يذكر أن الطبيبة المتقاعدة حسبما أوردت تقارير إخبارية، هي سميحة بنت عمر سنان، استشارية الباطنة من الأسرة المكية الكريمة التي بذلت وتبذل الكثير في خدمة ضيوف الرحمن.

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