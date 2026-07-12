إطلاق ماستر جديد في تخصّص “صحافة وكالات الأنباء”

أعلنت جامعة الجزائر 3 ووكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد، عن إطلاق تخصص ماستر أكاديمي جديد. يعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي في مجال “صحافة وكالات الأنباء”.

ويهدف إطلاق التخصص الجديد، حسب ما ذكره بيان مشترك، إلى تعزيز جسور التواصل بين الجامعة ووكالة الأنباء. وتدعيم هذه الأخيرة بالكفاءات العلمية والتقنية التي تواكب متطلبات تطورها ومخططات عصرنتها.

“كما يأتي هذا المكسب الأكاديمي الجديد، في سياق التحول النوعي الذي تشهده وكالة الأنباء الجزائرية. نحو نموذج وكالات الأنباء للإعلام الشامل، واتساع انتشارها على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وتعكس هذه الخطوة، مدى اهتمام قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وحرصه على المواكبة الفعلية لمتطلبات تطور القطاع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، يضيف المصدر.