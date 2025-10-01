إطلاق محفظة استثمارية جديدة بـ 121 هكتار في هذه الولاية

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (Onta.dz)، اليوم الأربعاء، بمناسبة إحياء الطبعة الـ32 لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي المصادف للفاتح أكتوبر 2025، وبترخيص من والي ولاية سوق أهراس، عن إطلاق محفظة استثمارية عقارية جديدة عبر منصته الرقمية.

وحسب الديوان فإن إطلاق المحفظة العقارية جاء طبقًا لأحكام القرار رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 المتعلق بكيفيات الإعلان عن الترشح ومعايير انتقاء المستفيدين من امتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للدولة، والمعدل والمتمم بالقرار الصادر في 6 ماي 2025.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمحفظة العقارية 121.35 هكتار، موزعة عبر بلديتي سوق أهراس والزعرورية، وموجهة للاستغلال في عدة أنشطة فلاحية تشمل الأشجار المثمرة، المزارع البيداغوجية، المشتلات (Pépinière)، تربية الحيوانات، والبيوت البلاستيكية.

وأوضح الديوان أن فترة التسجيلات مفتوحة لمدة 20 يومًا ابتداءً من تاريخ إطلاق الإعلان، مشيرًا إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بالمساحات، الشروط، الوثائق المطلوبة لتكوين الملفات، وباقي المعلومات الإضافية، متاحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.