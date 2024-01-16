إطلاق مسابقة لتصميم الشارة المخلدة لذكرى اندلاع الثورة

أعلنت وزارة المجاهدين، الثلاثاء، عن إطلاق مسابقة وطنية لتصميم الشارة الرسمية المخلدة للذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه “تحضيرا لاحتفال الجزائر بالذكرى الـ70 لعيد الثورة التحريرية المباركة التي نستحضرها والشعب الجزائري يتمتع بأفضال الاستقرار والطمأنينة والسكينة ومقومات النمو والازدهار في كنف الجزائر الجديدة، تعلن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق عن تنظيم مسابقة وطنية لتصميم الشارة المخلدة لهذه الذكرى، على أن تكون هذه المسابقة مفتوحة لكل الشباب الجزائري داخل الوطن وخارجه ولكل المؤسسات الناشئة ووكالات الاتصال الجزائرية المختصة”.

ووضعت الوزارة لهذا الغرض جملة من الشروط الواجب التقيد بها من بينها “إبراز التصميم للدلالات الرمزية التاريخية للثورة التحريرية المجيدة وتجسيد الرسالة العميقة لهذه الذكرى التي كانت ولازالت عنوانا للنصر والانتصار وكذا استعمال الألوان الثلاثة للعلم الوطني” مع ضرورة “استجابة التصميم للمعايير الفنية الإبداعية والاحترافية”.

ومن بين الشروط أيضا، تمت الإشارة إلى أهمية “اتسام التصميم بالبساطة والوضوح وأن تكون فكرة التصميم أصلية ومميزة وغير مقتبسة، على أن يتحمل صاحب التصميم المسؤولية القانونية في ذلك من خلال التزامه ببنود النظام الداخلي للمسابقة والذي يمكن تحميله من الموقع الرسمي لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق”.

وضمن هذا السياق، يلتزم المشارك بـ”إجراء التعديلات المطلوبة في حال فوز الشارة الذي سيتقدم بها، والتي سيتم اعتمادها كهوية بصرية طيلة الاحتفالات الرسمية المخلدة لهذه الذكرى المجيدة”.

كما أكدت الوزارة أن المسابقة يتم تنظيمها “وفق شروط فنية وتقنية حددها نص الإعلان وبنود النظام الداخلي الذي يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي للوزارة”، داعية كل مشارك إلى “إرفاق التصميم ببطاقة وصفية للشارة تتضمن لاسيما معانيها وفلسفتها وأخرى تتضمن معلومات عنه أو عن المؤسسة أو الوكالة المشاركة”.

وقد حدد آخر أجل لاستلام الأعمال المشاركة بيوم الأحد 11 فبراير القادم تحت عنوان “المسابقة الوطنية لتصميم الشارة المخلدة للذكرى السبعين لعيد الثورة التحريرية المجيدة” عن طريق البريد الإلكتروني logo70eme@m-moudjahidine.dz.