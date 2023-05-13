إطلاق مساع لاستقطاب كفاءات مقيمة بالخارج

المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد:

يعمل المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد، على استقطاب ممثلين له عبر دول العالم، والبحث عن أدمغة ورجال أعمال جزائريين لديهم مشاريع قابلة للتحقيق والتجسيد على أرض الواقع.

وأعلن رئيس المنتدى محمد حساني لـ “الشروق”، فتح مكتب له في روسيا، تمثله سيدة الأعمال تاتيانة موروزوفا، التي تملك خبرة عميقة في مجال التصدير والاستيراد، حيث ستناقش نيابة عن المنتدى مع وفد من بلدها روسيا، خلال لقاء لتبادل الخبرات، سينظم مع بداية جوان في فندق السوفيتال بالجزائر العاصمة، 21 ملفا اقتصاديا تخص مجالات الطيران، وصناعة السيارات والمحركات، وغيرها من المجالات الاقتصادية المهمة.

وقال حساني إن المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد، اقترح على الحكومة، فتح مجال صناعة طائرات متعددة الخدمات في الجزائر، وهذا بعد عدة اقتراحات من طرف صاحب شركة طيران جزائري يقيم بالخارج، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في مقدمة الملفات التي ستطرح للنقاش مع الوفد الروسي “ألبي تو بي”، لبحث التعاون المشترك وتبادل الكفاءات والخبرات والوسائل من أجل تجسيد المشروع على أرض الجزائر.

وأوضح محدثنا أن العمل على استقطاب خبراء في مجالات مختلفة ومن دول عدة عبر العالم، وخاصة البحث عن الطاقات الوطنية بالخارج، يأتي بالموازاة مع الاحتكاك بمجالات سبقتنا إليها بعض الدول، والبحث عن شركاء وأسواق خارج الوطن.

وكشف حساني، أن أعضاء المنتدى رفقة مجموعة من رجال الأعمال الجزائريين، ينوون زيارة النيجر قبل نهاية السنة الجارية للتباحث مع جمعية تمثل هذا البلد الإفريقي، سبق أن عقدت مع المنتدى اتفاقية صداقة وتضامن، حول آليات الاستثمار المشترك واستغلال الثروات، والعمل من أجل إلغاء التأشيرة بين البلدين.

وأضاف أن النيجر فرصة لا تعوض لرجال الأعمال الجزائريين، خاصة أن هذا البلد يحتاج لكثير من الدعم، ويفضل الجارة الجزائر على جهات أخرى أجنبية يمكن لها أن تستغل الوضع وتفوز بثرواته.