إطلاق مشاريع إنجاز محطات لتحلية مياه البحر عبر 3 ولايات

أعلن مجمع سوناطراك عن إطلاق مشاريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر بثلاث ولايات هي: بومرداس، بجاية والطارف. لحل مشكل شح المياه السطحية بهذه الولايات

وحسب بيان للمجمع: شرعت الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، خلال هذا الأسبوع بافتتاح الورشات تحضيرا لانطلاق إنجاز ثلاث محطات تحلية مياه البحر بكل من ولاية بومرداس، بجاية والطارف.

وأضاف: تندرج هذه المشاريع المسند انجازها لمجمع سوناطراك ضمن تنفيذ البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي للسلطات العمومية لسنة 2021، المقرر لإنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة انتاج 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة تستفيد منها خمس ولايات و هي وهران (الرأس الأبيض)، بجاية (تيغرمت-توجة) ، بومرداس (رأس جنات)، تيبازة (فوكة 2) و الطارف (كودية الدراوش) .

وحسب البيان: يشرف على إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية الحيوية للبلاد، فروع مجمع سوناطراك على رأسها الشركة الجزائرية للطاقة مدعومة بالشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، المؤسسة الوطنية للقنوات، المؤسسة العمومية للأشغال البترولية الكبرى وكذا الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية.

وهذه المحطات ستعمل على المساهمة في التزويد بالماء الشروب وحل مشكل شح المياه السطحية بهذه الولايات، حسب البيان.

محطة تحلية مياه البحر على مستوى الباخرة المحطمة تدخل حيز الخدمة

ويوم 25 أفريل 2022، دخلت محطة تحلية مياه البحر على مستوى منطقة الباخرة المحطمة، حيز الخدمة، وذلك تنفيذا للمخطط الاستعجالي المتضمن إنجاز ثلاث محطات لتحلية مياه البحر قصد مواجهة أزمة شح المياه.

وجاء في بيان لمجمع سوناطراك “قام نهار اليوم وفد وزاري متكون من كل من وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب و وزير الموارد المائية و الأمن المائي السيد كريم حسني و السيد أحمد معبد، والي الجزائر العاصمة، إلى جانب السيد يوسف ساسي الرئيس المدير العام للشركة القابضة SVH و السيد لطفي زنادي الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، فروع سوناطراك، بزيارة معاينة للمحطة المتواجدة في إقليم بلدية المرسى للوقوف على مدى تقدم الأشغال بهذا المشروع الحيوي”.

كما تنقل الوفد إلى محطة الباخرة المحطمة، حيث تم الإشراف على مراسم الدخول حيز الخدمة لهذه المحطة.

للتذكير، فإن هذه الأخيرة دخلت مرحلة الاختبارات الأولية للنجاعة بتاريخ 31 مارس 2022، حيث تم ضخ كمية من المياه في الشبكة الخاصة بالماء الشروب بعد التأكد من مطابقة نوعية المياه المحلاة وتقدر سعة إنتاج هذه المحطة بعشرة آلاف متر مكعب يوميا.

محطة تحلية مياه البحر ببرج الكيفان تدخل مرحلة التجريب

وأعلنت الشركة الجزائريّة للطّاقة، فرع لمجمّع سوناطراك، في وقت سابق، أنّ محطّة برج الكيفان لتحلية مياه البحر، باشرت بتاريخ 31 مارس مرحلة التجارب الأولية لنجاعة وأداء المحطة التي تسبق الدخول في حيّز الخدمة والاستغلال.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الطاقة فان العملية جاءت “في إطار تنفيذ المخطط الاستعجالي لإنجاز ثلاث محطات تحلية مياه البحر بسعة إجمالية قدرها 150 ألف متر مكعّب يوميّا كحلّ استراتيجي لأزمة شحّ المياه على مستوى شرق العاصمة”

وفي هذا الإطار تمّ ضخّ كميّة من المياه في الشبكة الخّاصة بالماء الشّروب وهذا بعد التأكّد من مطابقة نوعيّة المياه المحلاّة مع المعايير المعمول بها على مستوى المنظّمة العالميّة للصّحة وكذا المعايير الوطنيّة.

تجدر الإشارة أنّ هذه المحطّة ذات سعة إنتاج تقدّر بعشرة آلاف متر مكب يوميّا موجّهة لتزويد مواطني المنطقة بالماء الشروب ودخولها حيز الخدمة الذي يصادف حلول شهر رمضان المبارك.