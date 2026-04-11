إدارة الموقع
اقتصاد

إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بورقلة لتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم سلاسل الإنتاج

الشروق أونلاين
  • 204
  • 0
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
جانب من مراسم الإطلاق

أُطلقت بولاية ورقلة مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة المسجلة على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في إطار ديناميكية تهدف إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتحريك النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي، بما يدعم التنوع الاقتصادي وسلاسل الإنتاج.

وجرت عملية إطلاق هذه المشاريع، اليوم السبت، تحت إشراف والي ولاية ورقلة، عبد الغني فيلالي، وبحضور السلطات المحلية، إلى جانب مدير الشباك الوحيد اللامركزي للولاية معاذ محمد المنصف، ما يعكس توجهًا نحو تسريع تجسيد الاستثمارات وتعزيز جاذبية الولاية اقتصاديًا.

وفي المنطقة الصناعية حاسي بن عبد الله، تشمل المشاريع الجديدة إنجاز مخازن مخصصة للتخزين بالتبريد بقدرة تصل إلى 20 ألف متر مكعب، وهو مشروع يهدف إلى دعم سلاسل التخزين والتوزيع، خاصة للمنتجات الفلاحية والغذائية، بما يساهم في تحسين حفظها واستقرار تموين السوق. ومن المنتظر أن يوفر هذا المشروع 200 منصب عمل مباشر عند دخوله حيز الاستغلال، على أن يرتفع العدد تدريجيًا ليصل إلى 500 منصب.

كما تم إطلاق مشروع استثماري آخر خاص بالتحويل الأولي لمادة البلاستيك ضمن نفس المنطقة الصناعية، في إطار تنويع النشاط الصناعي وتعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية.

أما في منطقة النشاط اللوجستي بالمدينة الجديدة حاسي مسعود، فقد شملت المشاريع الجديدة عدة مجالات صناعية، من بينها مشروع لصناعة المنتجات الخرسانية، ومشروع لإنتاج الغرف الصحراوية والبنايات المعدنية الجاهزة، إضافة إلى مشروع لإنجاز مركب للتخزين والتبريد، ومشروع في صناعة النسيج لإنتاج الملابس، وكذا مشروع لصناعة مواد البناء البلاستيكية.

وتُرتقب أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز القدرات الإنتاجية للولاية والمناطق المجاورة ذات الخصوصية المناخية، من خلال دعم الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة عبر مختلف مناطق النشاط، بما يرسخ قاعدة إنتاجية محلية أكثر تنوعًا وتكاملًا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد