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الجزائر
سيدي عبد الله بالعاصمة

إطلاق مشروع “المدينة النموذجية للدفع الالكتروني”

الشروق أونلاين
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إطلاق مشروع “المدينة النموذجية للدفع الالكتروني”
أرشيف

يتم إطلاق مشروع “المدينة النموذجية للدفع الالكتروني”، الأحد، على مستوى المدرسة الوطنية العليا للرياضيات بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، حسب ما أعلنته يوم السبت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ABEF” في بيان لها.
ويهدف هذا المشروع، الذي ينظم تحت اشراف وزير المالية، لعزيز فايد، ورعايته، إلى تزويد التجار بالمدينة الجديدة سيدي عيد الله بمختلف وسائل ومعدات الدفع الالكتروني، وكذا المواطنين بمختلف بطاقات الدفع البنكية “CIB” وبطاقات بريد الجزائر الذهبية “EDAHABIA”، فضلا عن توجيههم للتعامل بطريقة الكترونية بواسطة البطاقة البنكية ورمز الاستجابة السريع “QR Code”، حسب البيان.
وسيتم “تعميم هذه المبادرة على مستوى كل المدن مما سيسمح بخلق ديناميكية وتنافسية ايجابية بينها، وذلك من أجل تطوير وتعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني والمساهمة الفعالة في تحقيق هدف الشمول المالي في الجزائر”، يضيف البيان.
وسيشهد نشاط إطلاق مشروع “المدينة النموذجية للدفع الالكتروني”، المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وتجمع النقد الآلي “GIE MONETIQUE”، مشاركة السلطات المحلية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية المعنية، وكذا مسؤولي البنوك وبريد الجزائر، وفقا لذات المصدر.

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