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اقتصاد

إطلاق مشروع جديد في الصناعات الدوائية

الشروق أونلاين
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إطلاق مشروع جديد في الصناعات الدوائية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، اليوم السبت، عن إطلاق المجمع العمومي للصناعات الدوائية “صيدال”، مشروعا استراتيجيا جديدا لتعزيز وتطوير الصناعات الدئاية في البلاد.

وفي كلمة له، اليوم في الوحدة الانتاجية لـ”صيدال” في ولاية المدية، قال بأن المشروع الجديد، يتمثل في “تحويل المواد الخام من النباتات الطبيعية الى مكونات دوائية متطورة وفعالة”، وذلك “بهدف تطوير الصناعة الدوائية في بلادنا عبر الاستفادة من القدرات الطبيعية الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر”.

وأبرز المتحدّث الدور الكبير الذي اضطلعت عليه وحدات انتاج الادوية في المدية حيث قال “إن مصنع المدية يعد أكبر وحدة إنتاجية لصيدال، ليس في انتاج الادوية فقط، بل حتى من خلال المشاريع الاستراتيجية التي احتضنها حيث ساهمت في تطوير الصناعة الدوائية في الجزائر”.

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