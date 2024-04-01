إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، على وضع حجر الأساس لمشروع جديد في الطاقات المتجددة، والمتضمن إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة 150 ميغاواط، في منطقة العانات في ولاية توقرت.

ويندرج هذا المشروع الذي أوكلت مهمة إنجازه الى شركة كوسيدار قنوات، والمقرر تسليمه منتصف السنة المقبلة، ضمن مشروع 3000 ميغاواط، الذي أطلقته الوزارة رسميا يوم 14 مارس الفارط، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى التحوّل الطاقوي والتقليل من الاعتماد على المحروقات، النفط والغاز، في توليد الكهرباء.

وفي تصريح للوزير عرقاب، قال بأن هذا المشروع له أهمية كبيرة ويعتبر تقدما بارزا في مسار الانتقال الطاقوي الذي تنتهجه الجزائر وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي سيسمح بالحفاظ على البيئة واقتصاد الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء، كما سيسمح هذا المشروع، الذي قدرت مدة إنجازه 14 شهر، يضيف الوزير، من تحفيز صناعة الطاقة الشمسية بالوطن وخلق 500 منصب عمل خلال مرحلة الانشاء وعشرة مناصب للمحطة، حيث ستتضمن هذه المحطة 27 حقلا فرعيا كهروضوئيا.