سيقتصد ما نسبته 31% من الإنتاج الطاقوي المحلي

إطلاق مشروع صناعة محرك يعمل بالهيدروجين الأخضر

إطلاق مشروع صناعة محرك يعمل بالهيدروجين الأخضر
محرك حافلة يعمل بالهيدروجين الأخضر

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، على إطلاق مشروع صناعة محرك يعمل بالهيدروجين الأخضر BAHU.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن المشروع يهدف إلى تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبر تحويل الابتكار إلى منتجات قابلة للتصنيع، من خلال تكييف محركات حافلات النقل التي تعمل بالديزل إلى محركات تشتغل بالهيدروجين الأخضر.

وحسب تقديرات الوزارة، فإن هذا المشروع سيساهم في اقتصاد ما نسبته 31% من الإنتاج الطاقوي المحلي، مع تقليص الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استعمال وقود الديزل، بما يعزز التوجه نحو الطاقات النظيفة.

ويأتي إطلاق هذا المحرك في إطار التزام الحكومة ببرنامجها 2024/2029، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الانتقال الطاقوي.

وجرى إطلاق المشروع بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والمديرية المركزية للصناعات العسكرية، إلى جانب المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مديرة المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة، مديري مراكز البحث، باحثين في مجال الهيدروجين الأخضر، والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.

