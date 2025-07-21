أعلن وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الاثنين، 21 جويلية، عن إطلاق مشروع لإنجاز مصنعين جديدين للإسمنت الأخضر (إسمنت منخفض الانبعاثات الكربونية وصديق للبيئة) بالجلفة وغليزان، إضافة الى تدعيم مصنع أدرار القائم بخط جديد لإنتاج هذا النوع من الإسمنت.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، الوزير، وفي تصريح له على هامش افتتاح ورشة عمل مخصصة لإطلاق سوق الكربون الطوعي ونظام القياس والتقرير والتحقق لنشاط النفايات، أوضح أن مصنع الجلفة سيبلغ طاقته الإنتاجية الأولية 1.5 مليون طن، في حين ستبلغ الطاقة الأولية لمصنع غليزان 2 مليون طن.

كما افاد كذلك أن مصنع أدرار القائم، سيتم تدعيمه بخط إنتاج ثان مخصص لإنتاج الإسمنت الاخضر بطاقة إضافية تقدر بـ1.5 مليون طن.

الوزير أعلن كذلك أن السوق الوطنية تشهد فائضا في إنتاج الإسمنت، بكل أنواعه، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 42 مليون طن، مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 29 و30 مليون طن، أي بفائض يقدر بحوالي 12 مليون طن.