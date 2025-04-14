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اقتصاد
بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر

إطلاق مشروع “TaqatHy+” لتعزيز الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر

محمد فاسي
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إطلاق مشروع “TaqatHy+” لتعزيز الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر
وزارة الطاقة
مشروع "TaqatHy+"

تُطلق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة اليوم الإثنين، مشروع “TaqatHy+”، وذلك في حفل ستحتضنه الجزائر العاصمة، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وحسب بيان لوزارة الطاقة، سيشهد حفل الإطلاق حضور كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، جورج فلسهايم، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من عدة وزارات ومؤسسات وطنية، وشركاء المشروع، وخبراء في مجال الطاقة والبيئة.

ويعد مشروع “TaqatHy+” محطة محورية في مسار الشراكة بين الجزائر وشركائها الأوروبيين، حيث يهدف إلى تسريع نشر الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن تعزيز الفعالية الطاقوية، لاسيما في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.

ويمثل المشروع تجسيدًا لالتزام مشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وألمانيا، بدعم جهود الانتقال الطاقوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن رؤية استراتيجية تمتد إلى غاية سنة 2029.

والجدير بالذكر أن “TaqatHy+” يُعد مشروعًا ممولًا بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويُنفّذ بالتعاون بين وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

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