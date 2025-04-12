إطلاق مصنع الإسمنت بتيمقطن بأدرار

بطاقة إنتاج تفوق مليون طن سنوياً:

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم السبت، 12 أفريل، على الإطلاق الكلي لنشاط مصنع الإسمنت بتيمقطن، بأدرار، التابع للمجمّع الصناعي العمومي “جيكا”، والذي انطلق بإنتاج فعلي بطاقة تفوق مليون طن سنوياً، وذلك رغم التحديات التقنية المعقدة واللوجستية التي رافقت عملية إعادة بعثه.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، أكد الوزير بالمناسبة أن المصنع سيساهم في خلق ديناميكية اقتصادية بالمنطقة، معلناً عن إعادة توظيف جميع العمال السابقين، موجهاً نداءً لكل من سبق له العمل بالمصنع للتقرب من السلطات المحلية وإدارة المصنع من أجل إعادة إدماجهم.

كما شكر الوزير الشكر المساهمين في إعادة بعث المصنع الذي “يُعد إنجازاً حقيقياً تحقق في ظرف قياسي وظروف جد خاصة وصعبة، ليشكل لبنة جديدة في مسار تطوير الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني.”