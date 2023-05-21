إطلاق “منتدى المجتمع المدني” بـ58 ولاية جوان المقبل

بهدف تفعيل آليات الحوار ورفع انشغالات المواطن

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، الأحد بالجزائر العاصمة، أنه سيتم، مع بداية شهر جوان المقبل، إطلاق “منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية” بهدف تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية والمساهمة في إيجاد الحلول لانشغالات المواطن.

وأوضح بن براهم خلال افتتاح الدورة الرابعة العادية للمجلس الوطني للمرصد، أنه “من ضمن مخطط عمل المرصد للسنة الجارية، هو إطلاق، بداية من شهر جوان المقبل، منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية عبر 58 ولاية بهدف تفعيل آليات الحوار ورفع انشغالات المواطن للسلطات المحلية بالمقاربة التشاركية بما يسمح بتفعيل دور المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا فعالا لتحقيق التنمية المحلية والتسيير”.

وسيتم تجسيد هذه المبادرة –يضيف بن براهم– عبر “لقاءات بين فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين المحليين حول أهم القضايا التي تشغل المواطن على أن تخرج بتوصيات من شأنها تقديم حلول وتسليط الضوء على المسائل ذات الأولوية بكل منطقة”.

وأشار إلى أنه “بالموازاة مع ذلك، سيتم تنظيم، السنة الجارية، ورشات وطنية حول دور المجتمع المدني، تخصص لتقييم السياسات العمومية والتنمية المحلية”، مبرزا أن “الرهان الحالي هو كيفية جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في الحكامة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني”.

للإشارة، تواصلت أشغال الدورة في جلسات مغلقة تخصص، لاسيما لمناقشة حصيلة نشاط المرصد للرباعي الأول من السنة الجارية ومخطط عمله للأشهر المقبلة وكذا لمساهمته في الحملة الوطنية للوقاية من المخدرات.

وقد حضر جلسة الافتتاح المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية، حميد لوناوسي، وكذا ممثلون عن مختلف الهيئات الوطنية الاستشارية.