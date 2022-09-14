إطلاق “منتدى وهران” للمجتمع المدني العربي

دعا منتدى “تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك” الذي تحتضنه وهران في الفترة ما بين 10 و15 سبتمبر الجاري، إلى انتهاز فرصة القمة العربية المقبلة بالجزائر لرصّ الصف العربي، وإحياء قيم التضامن والتلاحم بين دول الجامعة العربية.

كما تضمن النداء قرار بإطلاق مسار تأسيس منتدى دائم للمجتمع المدني العربي، على أن يحمل تسمية “منتدى وهران للمجتمع المدني العربي”.

وجاء في نداء للمنتدى الذي تمّ تنظيمه بمبادرة من المرصد الوطني للمجتمع المدني في الجزائر، وشارك فيه ناشطون من 19 دولة:

نناشد القادة العرب الذين سيجتمعون على أرض الشهداء وندعوهم إلى اغتنام هذا الموعد العربي الهام لرص الصف العربي. وإحياء قيم التضامن والتلاحم التي مكنت أمتنا في الماضي من مواجهة أعتى القوى الاستعمارية، وستمكنها في المستقبل من الدفاع عن مصالحها وقضاياها بكل الوسائل والطرق المشروعة.

كما دعا المنتدى في ندائه إلى:

تجديد الالتفاف حول قضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية. من خلال موقف موحد وقوي عبر إحياء مبادرة السلام العربية، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وعن “منتدى وهران” في صيغته الدائمة، فإنه سيكون “منصة للحوار وتبادل الأفكار، حول أمثل السبل للتكفل بالانشغالات والتطلعات المشروعة للشعوب العربية. وفضاءً للنقاش وبلورة تصورات مستحدثة تضمن مواصلة تعبئة جهود المجتمع المدني العربي واسماع صوته،دعماللعمل العربي المشترك”، يضيف النداء.