إطلاق منصة إلكترونية للتسويق الرقمي لمنتجات النساء الريفيات

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، صباح اليوم الخميس 16 أكتوبر، بقصر رياس البحر، على مراسم إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية، بحضور شخصيات وإطارات سامية وممثلي فعاليات المجتمع المدني ونساء منتجات.

وفقا لما أفادت به الوزارة، أعلنت مولوجي عن تخصيص قطاعها لآليات جديدة لتسويق منتجات المرأة الريفية، وفي مقدمتها دعم التجارة الرقمية، والاقتصاد الالكتروني، حيث تم اليوم إطلاق منصة إلكترونية “تسويق” للتسويق الرقمي لمنتجات النساء الريفيات والأسر المنتجة، لتسهيل عملية عرض وتسويق منتجاتهن بشكل أكثر جاذبية واحترافية، وتمكينهن من الوصول إلى أسواق أوسع داخل الوطن.

كما توفر المنصة فضاءً للتشبيك والتعاون بين النساء، الأمر الذي يساعد على تطوير المهارات وتبادل الخبرات ورفع جودة المنتجات ويعزز فرص النجاح والاستدامة.

وأبرزت مولوجي أن وزارتها تولي اهتماما خاصا بالمرأة الريفية خاصة في المناطق الريفية والصحراوية، من حيث البرامج الاجتماعية، التمكين الاقتصادي وتعزيز روح المقاولاتية.

فيأتي “البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية” في مقدمة الترتيبات الموضوعة في هذا الشأن، فتم إمضاء اتفاقيات شراكة وتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ووزارة الصناعة، لتسهيل ومرافقة المرأة الريفية للاستفادة من مختلف البرامج، ما ترتب عنه ارتفاع في عدد النساء المؤمنات من التعاون الفلاحي، وتحسين ربطهن بالخدمات من الكهرباء، الري ودعم المشاريع المساهمة في تحقيق الامن الغذائي.

وأضافت الوزيرة أنه في نفس السياق، تم تشجيع الأسر المنتجة للانخراط في المقاولاتية، من خلال برنامج الأسرة المنتجة والذي يعمل على دعم ومرافقة المرأة، والأسر الجزائرية عبر تقديم أجهزة ومعدات معفية من التسديد، وذلك بهدف تمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا لضمان دخل لها من خلال ممارسة أنشطة إنتاجية.

كما أوضحت مولوجي أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية يمثل فرصة للوقوف وقفة اكبار واعتراف بكل النساء الريفيات الجزائريات في المناطق القروية والجبلية والصحراوية، خصوصا وأنهن يسهمن وبشكل محسوس في الاقتصاد المحلي.