إطلاق منصة خاصة بتمويل الجمعيات

أشرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبابية لسنة 2025.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، تم إطلاق هذه المنصة اليوم الخميس، 17 أفريل، خلال ورشة وطنية لتقييم وتطوير نظام تمويل مشاريع الجمعيات الشبابية الممولة من قبل القطاع.

وأكد الوزير خلال كلمته حرص قطاعه على “تطوير نظام تمويل الجمعيات، من خلال تحسين الأساليب المتبعة، بهدف تحقيق الفعالية”، مشيرا إلى إدخال تحسينات “جوهرية” على المنصة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبابية.

ومن بين الإجراءات المستحدثة في هذا الإطار، “تمكين الشباب من الاستفادة من تكوينات واستشارات يقدمها خبراء مختصون”، إلى جانب “تنظيم العلاقة بين القطاع والجمعيات من خلال دفتر شروط”، فضلاً عن “المتابعة والتقييم المستمر لهذه المشاريع”، وفقا لما أضافه السيد حيداوي.

كما أشار الوزير إلى أن قطاعه يعمل على وضع “نموذج يؤسس لمشاريع جمعوية احترافية، تمكنها من المساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف التنموية التي رسمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية كبيرة لتمكين الشباب من المساهمة في تجسيد الرؤية الاقتصادية الجديدة المسطرة”، حسب ذات المصدر.