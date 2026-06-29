إطلاق منصة رقمية لتسهيل حصاد الحبوب

مع تجنيد أكثر من 1300 حصادة لسد العجز

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس الأحد، عن جملة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل عملية حصاد الحبوب واستقبال المحصول من الفلاحين خلال الموسم الجاري، في ظل توقعات بتحقيق إنتاج استثنائي من حيث المساحات المزروعة وحجم المحصول.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها أطلقت المنصة الرقمية hassad.dz لتمكين الفلاحين من طلب الحصادات، مع تجنيد أكثر من 1300 حصادة لسد العجز المسجل في عدد من ولايات الوطن، وذلك من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب وشركة “أغرودرايف”.

وفي إطار مرافقة الفلاحين خلال موسم الحصاد، قررت الوزارة تمكين الفلاحين غير الحائزين على بطاقة الفلاح من تسليم محاصيلهم إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وذلك عبر التصريح بالإنتاج من خلال منصة hassad.dz أو بالتقرب من رؤساء الأقسام الفرعية الأقرب إليهم.

كما تم وضع عدد إضافي من الحصادات حيز الخدمة لفائدة الفلاحين في إطار الاتفاقية المبرمة بين شركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية (PMAT) وشركة “أغرودرايف”، إلى جانب فتح مراكز التخزين واستقبال المحاصيل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية، مع تمديد ساعات العمل.

وأكدت الوزارة أن عملية الحصاد تجري هذا الموسم في ظروف وصفتها بـ”الإيجابية جدا” فيما يتعلق باستقبال محاصيل الحبوب، بفضل برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاص بإنجاز مراكز تخزين جوارية وصوامع استراتيجية، وهو ما ساهم في تقليص المسافات التي يقطعها الفلاحون والحد من الطوابير التي كانت تسجل خلال المواسم الماضية، بما يضمن استقبال المحاصيل في أفضل الظروف.