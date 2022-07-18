إطلاق منصة رقمية لتلقي شكاوى المواطنين

سيتم في غضون شهر إطلاق منصة إلكترونية خاصة بتلقي شكاوى وتظلمات المواطنين, ستوضع تحت تصرف مصالح وسيط الجمهورية.

وأكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، الاثنين، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه المنصة الإلكترونية ستكون حلقة تواصل بين المواطنين ومصالح وسيط الجمهورية لإبلاغ إنشغلاتهم بطريقة آنية وآمنة.

وأوضح وسيط الجمهورية, إبراهيم مراد, أن هذه المنصة الإلكترونية التي ستوضع تحت تصرف مصالحه, ستسمح باستقبال ومعالجة انشغالات وعرائض وشكاوي المواطنين, لتكون “وسيلة تفاعل مباشر” بين المواطن ووساطة الجمهورية.

من جهته كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين مهدي وليد أن تفعيل المنصة الرقمية “سيتم في غضون شهر واحد, ابتداء من الاثنين”.

وسيشرف على إنجاز مشروع هذه المنصة المؤسسة الناشئة “جيت-سيرم” Djit-Cirm, الفائزة في المسابقة التي أعلن عنها نهاية مارس الماضي.

وللإشارة فإن عملية اختيار أحسن منصة رقمية تمت وفق مسابقة وطنية شارك فيها أكثر من 60 شركة ناشئة وتم اختيار هذه المؤسسة من بين ست مؤسسات ناشئة شاركت في المرحلة النهائية

من جانبه, ثمن وزير الرقمنة والإحصائيات, حسين شرحبيل, هذا النوع من المشاريع المبتكرة, مؤكدا جاهزية قطاعه للمشاركة بطريقة “حازمة وفعالة” في جميع المبادرات الرامية لرقمنة الخدمات العمومية, بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

وأبرز بدوره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, دور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل حياته اليومية.

وتنافست في ختام هذه المسابقة 6 مشاريع على إنشاء هذه المنصة الرقمية، ليحالف الحظ الفائز بالمرتبة الأولى جمال شتوح الذي صرح للفتاة الأولى ان “هذه المنصة ستتكفل بانشغلات وشكاوى المواطنين في غضون شهر على أقدر تقدير”.