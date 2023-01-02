أعلن وزير التعليم العالي، كمال بداري عن إطلاق منصة رقمية للتكوين في الإنجليزية لأساتذة الجامعات.

وقال الوزير، الاثنين،خلال إشرافه على إطلاق المنصة أن منصة التكوين في اللغة الإنجليزية تجعل من الجزائر البلد الوحيد على مستوى القارة الافريقية الذي يتيح هذه الخدمة، مشيرا إلى أن المنصة تعمل بمراقة جامعة امايتي بالولايات المتحدة.

وأضاف بداري أن المنصة ستمكن 30 ألف أستاذ جامعي في مجال تعلم الغة الإنجليزية للحصول على مستوى B2-C1، حتى يتمكن الأستاذ الجزائري من مواكبة التطور ابتداء من السداسي الثاني من الموسم الجامعي 2023-2024 .

كما أعلن الوزير بداري عن إطلاق المنصة الثانية التي تخص منصة الشكاوي بحيث يمكن لكل المنتمين لقطاع التعليم العالي أن يقدموا شكاوي في المنصة، كما تم إطلاق التوقيع والتصديق الإلكتروني بين كل مؤسسات التعليم العالي والوزارة.

وللتذكير فإن الوزارة كانت قد أعلنت عن انطلاق التدريس باللغة الإنجليزية في مؤسسات التعليم العالي بداية من الموسم الجامعي المقبل، وهذا بعد الانطلاق في تكوين الأساتذة في هذه اللغة، فضلا عن إحصاء المتمكنين منها لتحديد نسبة التأطير الممكنة في كل جامعة للانطلاق في تدريس الوحدات الأفقية بداية من السداسي الثاني للسنة الجامعية الجارية.