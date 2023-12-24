-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

إطلاق منصة رقمية مخصصة للتمويل التساهمي

الشروق أونلاين
  • 142
  • 0
إطلاق منصة رقمية مخصصة للتمويل التساهمي

أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، عن إطلاق منصة رقمية مخصصة لطلبات اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي، قصد تسهيل تمويل حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة.

وأوضح وليد في مداخلته خلال الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أن فكرة منصة مستشار الاستثمار التساهميcrowdfunding.dz تتمثل في إنشاء وإدارة منصات استشارية للاستثمار التشاركي على الإنترنت واستثمار الأموال من الجمهور العام في مشاريع استثمارية، لافتا الى أن هذه الفكرة لاقت رواجا كبيرا في عدة دول، وأنها ستسمح على المستوى المحلي ب “توفير أكبر عدد من الممولين، ليصبح بذلك الحصول على تمويل المشاريع أسهل”.

وذكر الوزير أن هذا النوع من التمويل أثبت نجاعته في نشاطات اقتصادية، ثقافية وكذا نشاطات غير ربحية، مؤكدا “وجود ثقافة راسخة للتمويل التساهمي في الجزائر، على غرار ‘التويزة’ “.

وأشار وليد الى أن دائرته الوزارية تحصي “عددا كبيرا” من منصات التمويل التساهمي في الجزائر، والتي سيتم تأطير نشاطها بعد صدور نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (التنظيم رقم 23-01), الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم.

في هذا الإطار، أبرز أن الوزارة تهدف لإشراك القطاع الخاص في تمويل المؤسسات الناشئة وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل، لاسيما وأن الدولة منحت عدة امتيازات للمتعاملين الاقتصاديين، عبر تسهيلات ضريبية.

وأكد وليد أن المؤسسات الناشئة تتوفر حاليا على العديد من فرص التمويل، “على خلاف ما كان عليه الوضع في السابق، أين كان التمويل يعتمد على القروض البنكية فقط”.

ويعتبر التمويل التساهمي وسيلة تعاونية لجمع رأس المال عبر الإنترنت من مجموعة كبيرة من الأفراد، وذلك عبر منصة رقمية تجمع بين المستثمرين وأصحاب المشاريع.

مقالات ذات صلة
رويترز: الصين تحظر تصدير تكنولوجيا معالجة الأتربة النادرة

رويترز: الصين تحظر تصدير تكنولوجيا معالجة الأتربة النادرة

أنغولا تغادر منظمة الدول المصدرة للنفط

أنغولا تغادر منظمة الدول المصدرة للنفط

بنك الجزائر الخارجي: قروض “حلال” لاقتناء السيارات وهذه نسبة تمويلها

بنك الجزائر الخارجي: قروض “حلال” لاقتناء السيارات وهذه نسبة تمويلها

جرارات “دي زاد” وحصادات الجيل الثالث.. فلاحون يختارون “صُنِع في الجزائر”

جرارات “دي زاد” وحصادات الجيل الثالث.. فلاحون يختارون “صُنِع في الجزائر”

سوناطراك تعتزم استثمار 50 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة

سوناطراك تعتزم استثمار 50 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة

بداني: لهذا السبب لم تُمنح “رخص جديدة” لقوارب الصيد الساحلي منذ سنوات

بداني: لهذا السبب لم تُمنح “رخص جديدة” لقوارب الصيد الساحلي منذ سنوات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد