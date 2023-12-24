إطلاق منصة رقمية مخصصة للتمويل التساهمي

أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، عن إطلاق منصة رقمية مخصصة لطلبات اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي، قصد تسهيل تمويل حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة.

وأوضح وليد في مداخلته خلال الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أن فكرة منصة مستشار الاستثمار التساهميcrowdfunding.dz تتمثل في إنشاء وإدارة منصات استشارية للاستثمار التشاركي على الإنترنت واستثمار الأموال من الجمهور العام في مشاريع استثمارية، لافتا الى أن هذه الفكرة لاقت رواجا كبيرا في عدة دول، وأنها ستسمح على المستوى المحلي ب “توفير أكبر عدد من الممولين، ليصبح بذلك الحصول على تمويل المشاريع أسهل”.

وذكر الوزير أن هذا النوع من التمويل أثبت نجاعته في نشاطات اقتصادية، ثقافية وكذا نشاطات غير ربحية، مؤكدا “وجود ثقافة راسخة للتمويل التساهمي في الجزائر، على غرار ‘التويزة’ “.

وأشار وليد الى أن دائرته الوزارية تحصي “عددا كبيرا” من منصات التمويل التساهمي في الجزائر، والتي سيتم تأطير نشاطها بعد صدور نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (التنظيم رقم 23-01), الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم.

في هذا الإطار، أبرز أن الوزارة تهدف لإشراك القطاع الخاص في تمويل المؤسسات الناشئة وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل، لاسيما وأن الدولة منحت عدة امتيازات للمتعاملين الاقتصاديين، عبر تسهيلات ضريبية.

وأكد وليد أن المؤسسات الناشئة تتوفر حاليا على العديد من فرص التمويل، “على خلاف ما كان عليه الوضع في السابق، أين كان التمويل يعتمد على القروض البنكية فقط”.

ويعتبر التمويل التساهمي وسيلة تعاونية لجمع رأس المال عبر الإنترنت من مجموعة كبيرة من الأفراد، وذلك عبر منصة رقمية تجمع بين المستثمرين وأصحاب المشاريع.