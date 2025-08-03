إطلاق منصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بمواقف السيارات ووسائل النقل الحضري

الجزائر العاصمة:

أطلقت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين وتقديم الاقتراحات المتعلقة بمواقف السيارات ووسائل النقل الحضري.

ووفقا لما نشرته ولاية الجزائر العاصمة اليوم الأحد، 3 أوت، تهدف هذه المنصة إلى “تعزيز التواصل مع المواطنين، والتكفل الفعّال بانشغالاتهم، والسهر على تسيير مواقف السيارات بطريقة أكثر نجاعة، بما يضمن تفادي الإزعاج وتحقيق راحة مستعملي الفضاءات العمومية”.