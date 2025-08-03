الجزائر العاصمة:
إطلاق منصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بمواقف السيارات ووسائل النقل الحضري
أطلقت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين وتقديم الاقتراحات المتعلقة بمواقف السيارات ووسائل النقل الحضري.
ووفقا لما نشرته ولاية الجزائر العاصمة اليوم الأحد، 3 أوت، تهدف هذه المنصة إلى “تعزيز التواصل مع المواطنين، والتكفل الفعّال بانشغالاتهم، والسهر على تسيير مواقف السيارات بطريقة أكثر نجاعة، بما يضمن تفادي الإزعاج وتحقيق راحة مستعملي الفضاءات العمومية”.