إطلاق منصة للأمن السيبيراني بجامعة “الجزائر 3”

في إطار شراكة استراتيجية لترسيخ التحول الرقمي

تتجه جامعة “الجزائر 3” بخطوات ثابتة نحو تجسيد مشروع المؤسسة والانتقال السلس نحو جامعة من الجيل الرابع (4.0)، حيث أعلنت عن إطلاق دراسة لمنصة تدقيق الأمن السيبراني موطنة محليا على مستوى المؤسسة.

وفي السياق، عقد مكتب استراتيجية الرقمنة، الأحد، اجتماعا خصص لهذا الغرض، حيث ترأس الاجتماع رئيس المكتب، البروفيسور نوفيل حديد، بحضور مدير الجامعة خالد رواسكي وأعضاء المكتب من نواب المدير والعمداء والأمين العام للجامعة والإطارات والمهندسين المعنيين.

وناقش الاجتماع سبل التعاون مع وفد من مؤسسة بروكسيلان (Proxylan)، المؤسسة الفرعية التابعة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، حيث قدم الوفد عرضا مفصلا حول المؤسسة وخدماتها، خاصة خدمات الأمن السيبراني، في إطار استعدادات الجامعة للحصول على شهادة الإيزو 27001.

وأوضح بيان لخلية الاتصال بالجامعة أن هذه الشراكة مع مؤسسة رائدة ومصنفة ضمن قاعدة بيانات Web of Science (WOS) والمتخصصة في الأمن السيبراني والرقمنة، تمثل شراكة استراتيجية محورية. فبالإضافة إلى دعم الابتكار الطلابي ومرافقة النماذج الأولية في حاضنة الجامعة، يهدف التعاون إلى دمج أحدث التقنيات لضمان بيئة جامعية آمنة وحديثة.

وتطرق الاجتماع إلى عدة إجراءات ملموسة تضع الأمن والابتكار ضمن الأولويات، ومنها إطلاق دراسة لمنصة تدقيق الأمن السيبراني موطّنة محليا على مستوى الجامعة، وإجراء تدقيق شامل يغطي الجوانب البشرية (التوعية)، والمادية (متطلبات معيار ISO 27001)، والقانونية (القانون 18-07). كما تم النظر في دمج نظام متطور لتخطيط الموارد (ERP) خاص بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة التزامه بتطوير الكفاءات البشرية، من خلال خطة تدريب ومرافقة تشمل شهادات معيارية (مثل ISO 27001 ) في تطوير الويب والشبكات. كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم دورات تكوينية وأيام تحسيسية لفائدة موظفي الإدارة، لتعزيز الوعي برهانات التحول الرقمي.

وإلى ذلك، قال ممثل مكتب الاستراتيجية الرقمية إن كل هذه المبادرات تهدف إلى تحديد الاحتياجات والأولويات بدقة والاستجابة بشكل مباشر لاستراتيجية الجامعة الطموحة.