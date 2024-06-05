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إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية ببيروت

الشروق أونلاين
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إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية ببيروت

تعرَّضت السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء، إلى إطلاق نار، من قبل شخص دون تسجيل إصابات.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الجيش اللبناني أن عناصره المنتشرين في منطقة عوكر، حيث مقر السفارة، ردّوا على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابة مُطلق النار، وتمّ توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وأشار الجيش إلى أنه تجري المتابعة لتحديد مُلابسات الحادثة.

من جانبها، ذكرت السفارة الأمريكية، في بيان، أنه تمّ الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية، و”بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين”.

وأضافت، أن التحقيقات جارية، و”نحن على اتصالٍ وثيقٍ مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف”.

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