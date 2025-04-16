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إطلاق نار وحرق مركبات.. ماذا يحدث في سجون فرنسا؟

الشروق أونلاين
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إطلاق نار وحرق مركبات.. ماذا يحدث في سجون فرنسا؟

تعرضت 9 سجون فرنسية منذ الأحد الماضي إلى محاولات إحراق واستهداف بالأسلحة الثقيلة، تبنتها مجموعات تطالب باحترام حقوق السجناء.

وأطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على سجن مدينة تولون الجنوبية بينما أُحرقت مركبات خارج سجون أخرى في أنحاء البلاد وتعرض موظفون لتهديدات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السجون التي تعرضت للهجمات هي تولون وإيكس أون بروفانس ومرسيليا وفالانس ونيم في جنوب فرنسا، وفيلبانت ونانتير قرب باريس.

كما تناقلت وسائل إعلام فرنسية ما وقع ليلة الثلاثاء إلى الأريعاء، حيث أضرمت النيران في ثلاث سيارات في موقف سيارات سجن تاراسكون (بوش دو رون).

كما تعرض سجن آخر لهجوم، واندلع حريق في قاعة الدرج في مبنى يقيم فيه أحد ضباط السجن في فيلينوي في منطقة سين إيه مارن.

 وبحسب صحف فرنسية، تم العثور على رسومات مجموعة تطلق على نفسها اسم “DDPF” على أحد جدران هذا المبنى.

 وقد تم العثور على نفس الاختصار DDPF (الدفاع عن حقوق السجناء الفرنسيين) في العديد من المواقع التي استهدفتها هذه الهجمات ضد مراكز السجون.

وقال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين صباح الأربعاء: “من الواضح أن هناك أشخاصًا يحاولون زعزعة استقرار الدولة من خلال الترهيب”.

ومنذ مساء الأحد، تعرضت تسعة سجون للهجوم. كانت بوابة سجن تولون لا فارليد (فار) هدفًا لنحو خمسة عشر طلقة من عيار ثقيل خلال الليل من الاثنين إلى الثلاثاء.

جماعة عبر “تلغرام” تعلن مسؤوليتها   

وأعلنت جماعة عبر تلغرام تبنيها للهجمات وكتبت” نحن لسنا إرهابيين، نحن هنا للدفاع عن حقوق الإنسان داخل السجون “، وأطلقت المجموعة على نقسها اسم “الدفاع عن حقوق السجناء الفرنسيين” (DDPF). وهذا الاختصار تم وضعه منذ مساء الأحد على مراكز السجون المستهدفة.

وأصبح للمجموعة غير المعروفة لدى الشرطة الفرنسية لديه الآن ما يقرب من ألف متابع، وينشر رسائل تهديدية: ” أيها المشرفون، استقيلوا ما دمتم قادرين على ذلك إذا كنتم تهتمون بأسرهم وأحبائكم “، “إن مظاهرات القوة في الأيام القليلة الماضية ليست شيئا “، و” اعلموا أن حركتنا تنتشر في جميع أنحاء فرنسا “.

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