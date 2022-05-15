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اقتصاد

إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج

الشروق أونلاين
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إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج

أعلنت وزارة الصناعة، الأحد، عن إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.    

وأعلمت الوزارة في بيان لها، الأحد، المتعاملين الاقتصاديين، أنه سيتم إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا نظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أوالتي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم.

ودعت الوزارة المتعاملين الراغبين في الاستفادة من النظامين وإيداع ملفاتهم التقرب، ابتداء من الأحد ، من المصالح المعنية لوزارة الصناعة الكائن مقرها في عمارة الكوليزيه، 2 شارع أحمد باي، نهج بوقرة، الأبيار-الجزائر العاصمة وذلك أيام الأحد والثلاثاء من 9 صباحا إلى منتصف النهار.

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