إطلاق نظام معلوماتي جديد يشمل هيئة الموثقين

مليون و700 ألف زائر لمنصة "فضاء الجزائر"... خيذي:

تعتزم المديرية العامة للأملاك الوطنية إطلاق نظام معلوماتي جديد، يضم هيئة الموثقين تتيح لهم الاستفادة من خدمات رقمية، حسب ما أعلن عنه، الخميس بوهران، المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيذي.

ويرتقب، في الأشهر القليلة القادمة، إطلاق نظام معلوماتي يشمل الموثقين مما يكفل توسيع الخدمات الرقمية ولم لا العقد الإلكتروني الذي هو محل دراسة، حسب ما أوضح خيذي في تصريح إعلامي على هامش لقاء جهوي نظم من طرف الغرفة الجهوية لموثقي ناحية غرب البلاد. وأشار إلى أن هذا النظام المعلوماتي جاء في إطار الرقمنة التي توحّد مهام المديرية العامة للأملاك الوطنية التي تشعبت بعد أن ضمّت أعوان وخدمات مسح الأراضي.

وبخصوص المنصة الرقمية “فضاء الجزائر”، قال المدير العام للأملاك الوطنية، إن هذه البوابة تشهد أكثر من مليون و700 ألف زائر وتسمح طبعتها الجديدة للموثقين ولهيئة التوثيق عموما عبر الوطن بولوج خاص وتسديد مستخرجات وثائق المسح أو وثائق أخرى تستصدرها المحافظات العقارية.

وذكر ذات المسؤول، أن “المديرية العامة للأملاك الوطنية أنجزت البنية التحية المتعلقة بشبكة الألياف البصرية التي ربطت جميع المصالح الخارجية سواء المحافظات العقارية ومتفشيات أملاك الدولة والمديريات الجهوية، وكلها تصب في تعزيز والتمكين من إرسال المعطيات التي ترتكز على قاعدة بيانات محيّنة”.

كما أعلن أنه بإمكان طالبي الدفتر العقاري إلكترونيا الحصول على هذه الوثيقة التي يتم إعدادها في غضون أقل من ثمانية أيام، مشيرا إلى أن المنصة الرقمية “فضاء الجزائر” تنقل المحافظات العقارية وشبابيك مسح الأراضي عبر الهواتف الذكية.

وأكد المدير العام للأملاك الوطنية على ضرورة العمل مع هيئة التوثيق للرقي بهذه الخدمة للمواطن، وهي محل اهتمام وزير المالية وكذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة برقمنة شاملة لجميع القطاعات منها وزارة المالية لخدمة وتعزيز مسار الاقتصاد الوطني.