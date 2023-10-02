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اقتصاد

إطلاق 4 مشاريع تجريبية لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” قبل نهاية 2024

الشروق أونلاين
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إطلاق 4 مشاريع تجريبية لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” قبل نهاية 2024
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كشف مدير الدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم ميلود مجلد، الإثنين، عن إطلاق 4 مشاريع تجريبية لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” قبل نهاية عام 2024. 

وأكد ميلود مجلد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش افتتاح المعرض الدولي الـ13 للتحول الطاقوي وطاقات المستقبل بوهران، أن “هذه المشاريع قيد الدراسة بالشراكة مع جامعات و مراكز للبحث”.

وأشار مجلد إلى أنه “سيتم إطلاق مشروع أو مشروعين من هذه المشاريع قبل نهاية عام 2023، فيما سيتم إطلاق المشاريع المتبقية في سنة 2024”.

وقال المتحدث نفسه أن “3 من هذه المشاريع يطورها مجمع سوناطراك، حيث ينتظر تجسيد المشروع الرابع في إطار الشراكة مع ألمانيا”.

وتهدف سوناطراك من خلال هذه المشاريع إلى “إدخال استخدام الهيدروجين الأخضر في تشغيل توربينات الغاز، واختباره في النقل عبر الأنابيب وفي الروابط المستقبلية بين الجزائر وأوروبا (الممر الجنوبي)”، يضيف مجلد.

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