إطمئنوا.. أسئلة ” البيام” والباك” من ضمن الدروس الحضورية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات:

أكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الأحد، بأن مواضيع أسئلة الامتحانات الخاصة بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا “ستكون من ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا في أقسامهم”، داعيا إياهم الى الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.

وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام للديوان، محمد الأمين حاج كولا في تصريح لـ”وأج” أن امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا هي امتحانات “عادية كسائر الامتحانات الفصلية والتجريبية”، مطمئنا المترشحين بأن المواضيع المختارة ستكون من ضمن الدروس التي تلقوها حضوريا في أقسامهم مع أساتذتهم طيلة السنة الدراسية.

وتابع حاج كولا أنه تمت المحافظة على نفس الترتيبات التنظيمية للسنوات الماضية، على غرار منح المترشح موضوعين اختياريين في كل مادة يمتحن فيها، مشيرا إلى أن أبواب مراكز الاجراء تفتح ساعة كاملة على الأقل قبل موعد انطلاق الاختبار.

وبهذا الخصوص، دعا الامين العام للديوان المترشحين لهذين الموعدين إلى ضرورة الالتحاق بالمراكز “على الاقل، نصف ساعة قبل موعد انطلاق الاختبار، في حين يمنع منعا باتا دخول أو خروج المترشحين بعد بداية الاختبار وفتح الأظرفة التي تحتوي على الاسئلة. كما لا يسمح لهم بمغادرة مركز الامتحان الا بعد مرور نصف زمن مدة الاختبار”.

ومن بين الاجراءات التنظيمية الأخرى، ذكر ذات المسؤول بأنه يمنع إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها حيث سيتم تخصيص قاعة لإيداع كل الأغراض الشخصية، داعيا المترشحين إلى الالتزام بهذه الترتيبات.

يذكر أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون بداية من يوم الاثنين 3 جوان إلى الأربعاء 5 جوان 2024، في حين سيتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بداية من الأحد 9 جوان إلى غاية الخميس 13 جوان 2024.