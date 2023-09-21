إعادة إدماج تلاميذ المتوسط والثانوي.. بيان هام من الوزارة

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها الخميس، أن إعادة إدماج تلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي ستتم عبر النظام المعلوماتي للوزارة.

وستنطلق عملية إعادة الإدماج إبتداء من يوم الأحد 1 أكتوبر إلى غاية يوم الخميس 05 أكتوبر المقبل عبر النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية.

وتتم العملية عن طريق الولوج إلى الحساب الخاص بالأولياء عبر فضائهم (الرابط في إعلان الوزارة) وتسجيل طلب إعادة الإدماج بملء استمارة المعلومات وتأكيدها واستخراج وصل الإيداع الإلكتروني للالتماس.

أما بالنسبة للأولياء غير المنخرطين في النظام المعلوماتي للوزارة، يتعين عليهم أولا فتح حسابات خاصة بهم في فضاء الأولياء عبر نفس الرابط، حتى يتسنى لهم حجز التماس الإعادة بنفس بخصوص الكيفيات وفي نفس الآجال.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه “يرتب النظام المعلوماتي المعنيين بإعادة الإدماج باعتماد معايير موحدة في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة”.

كما “تدرس وتداول مجالس الأقسام في جلسات استثنائية وضعيات المعنيين بالإعادة بناء على القوائم المستخرجة من النظام المعلوماتي”.

“وتبلغ النتائج إلى الأولياء المعنيين عبر حساباتهم في فضاء الأولياء وبإشهارها في المؤسسات التعليمية”. حيث “يتوجب على التلاميذ المقبولة التماساتهم الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية مباشرة بعد إعلان النتائج”.

وأكدت الوزارة في آخر البيان أنه “يجدر التذكير أن أي إجراء يخص عملية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين يتم خارج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يعد لاغيا وعديم الأثر”.