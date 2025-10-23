إعادة إعمار غزة مهمة جماعية والجزائر ستتحمل حصتها من هذا الجهد

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس، 23 أكتوبر، في جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية أن إعادة إعمار قطاع غزة مهمة جماعية والجزائر ستتحمل حصتها من هذا الجهد.

وقال بن جامع في كلمته إنه وبعد مرور عامين “على قصف دون هوادة وتجويع وتطهير عرقي يهدف إلى الإبادة الجماعية وشعب فلسطين في غزة بدأ يرى بصيص أمل ولحظة يشعر فيها بالراحة”، مشيرا ان هذه اللحظة حساسة “لكنها تحمل بذرة أمل في حياة كريمة ومستقبل مبني على العدالة ونيل حقهم المشروع لإقامة دولتهم المستقلة”.

ممثل الجزائر رحب بجهود الوساطة التي ساهمت في تحقيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى “نعرب عن دعمنا لجهود دول الوساطة المستمرة في الحفاظ على وقف إطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل ركن في غزة”، كما دعا “كل الأطراف لتنفيذ التزاماتها بالحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل”.

ولفت الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع أن شعب غزة بحاجة إلى فترة استراحة للتعافي و”بحاجة لإعادة بناء منازلهم وفتح أبواب مدارسهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية”، مشيرا أن “حجم الدمار في غزة يتعدى الخيال والثمن الاجتماعي والبشري باهض حيث مئات الآلاف شردوا والبطالة بلغت مستويات غير مسبوقة”.

وشدد بن جامع على أن “إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تصبح مهمة جماعية فهي تحتاج تعبئة كاملة للمجتمع الدولي والجزائر ستتحمل حصتها من هذا الجهد. إعادة الإعمار في غزة يجب أن لا تتوقف على الإسمنت والحجارة وعليه أن يفتح آفاقا سياسية تؤدي إلى إحلال سلام عادل ودائم يجسد في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة”.

ممثل الجزائر عاد كذلك في كلمته إلى مشروعي القانون الإسرائيليين للسيطرة على الضفة وقال “لا يمكن أن نتجاهل ما يحدث في الضفة الغربية وتصويت “الكنيست” الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية يكشف مرة أخرى طبيعة الاحتلال الاستعماري مما يشكل محاولة صريحة لإضفاء الشرعية على المستوطنات في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

ليوجه الدبلوماسي الجزائري دعوة إلى المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في صون حل الدولتين.

وأضاف بن جامع أن “توسيع المستوطنات يضرب القانون الدولي عرض الحائط وهو يتنافى وإرادة المجتمع الدولي الذي عبر بوضوح على دعمه لإقامة دولة فلسطينية عبر موجة عارمة من الاعترافات”.

ليشدد في ختام كلمته أن “العودة إلى الوضع ما قبل 7 أكتوبر 2023 أمر مرفوض والعودة للحصار وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم مروفض كما أن الإفلات من العقاب أمر مرفوض أيضا”.