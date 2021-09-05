إعادة افتتاح المنشآت الرياضية هذا الإثنين

يُعاد افتتاح المنشآت الرياضية العمومية والخاصّة هذا الإثنين، بِقرار من الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان.

جاء ذلك حتى يتمكّن الرياضيون من التحضير للاستحقاقات المقبلة، أبرزها ألعاب البحر المتوسط المُقرّر تنظيمها بِوهران، ما بين أواخر جوان ومطلع جويلية 2022.

وشدّدت وزارة الشباب والرياضة على ضرورة التلقيح ضد فيروس “كورونا”، والتقيّد بِالإجراءات الصحّية المعمول بها، لِممارسة النشاطات الرياضية. وينطبق الأمر هنا على مسؤولي المنشآت الرياضية والمدربين والرياضيين.