-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

إعادة افتتاح “جامع السفير” الأثري بقصبة الجزائر أمام المصلّين

الشروق أونلاين
  • 90
  • 0
إعادة افتتاح “جامع السفير” الأثري بقصبة الجزائر أمام المصلّين
ح.م
صورة لـ:وكالة الأنباء الجزائرية

أعادت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الجزائر يوم الأربعاء، افتتاح “جامع السفير” الأثري في حي القصبة العريق بالجزائر العاصمة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير الولائي للشؤون الدينية كمال بلعسل، فقد تسلّمت مصالح القطاع الجامع، بعد انتهاء عملية ترميمه وتأهيله، في إطار مشروع تأهيل وترميم القصبة.

ويقع “جامع السفير” داخل النسيج العمراني لحي القصبة العتيق، الذي صنف ضمن التراث العالمي لليونسكو في عام 1992. وقد بُني في عام 1534 ميلادي، إبان الفترة العثمانية، بالقرب من مسجد وزاوية سيدي محمد الشريف.

وإلى جانب رسالته المسجدية، يُدرج “جامع السفير” أيضا ضمن المسار السياحي لقصبة الجزائر. حيث يمكن للسياح زيارة هذا الموقع الأثري، مع تخصيص مرشدين لاستقبالهم وتعريفهم بتاريخ المكان.

مقالات ذات صلة
عالم فلسطيني الأصل بين الفائزين بجائزة نوبل 2025 في الكيمياء

عالم فلسطيني الأصل بين الفائزين بجائزة نوبل 2025 في الكيمياء

“الغدر القديم”.. كتاب جديد حول الخيانات التاريخية في المغرب

“الغدر القديم”.. كتاب جديد حول الخيانات التاريخية في المغرب

هل تصدق؟.. فاز بجائزة نوبل وتعذّر تبليغه لهذا السبب!

هل تصدق؟.. فاز بجائزة نوبل وتعذّر تبليغه لهذا السبب!

مبتكران جزائريان يتألقان في الموسم 17 من “نجوم العلوم”

مبتكران جزائريان يتألقان في الموسم 17 من “نجوم العلوم”

فتح مسجد “القبلتين” في المدينة المنورة على مدار الساعة

فتح مسجد “القبلتين” في المدينة المنورة على مدار الساعة

هؤلاء هم الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء!

هؤلاء هم الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد