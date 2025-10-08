إعادة افتتاح “جامع السفير” الأثري بقصبة الجزائر أمام المصلّين

أعادت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الجزائر يوم الأربعاء، افتتاح “جامع السفير” الأثري في حي القصبة العريق بالجزائر العاصمة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير الولائي للشؤون الدينية كمال بلعسل، فقد تسلّمت مصالح القطاع الجامع، بعد انتهاء عملية ترميمه وتأهيله، في إطار مشروع تأهيل وترميم القصبة.

ويقع “جامع السفير” داخل النسيج العمراني لحي القصبة العتيق، الذي صنف ضمن التراث العالمي لليونسكو في عام 1992. وقد بُني في عام 1534 ميلادي، إبان الفترة العثمانية، بالقرب من مسجد وزاوية سيدي محمد الشريف.

وإلى جانب رسالته المسجدية، يُدرج “جامع السفير” أيضا ضمن المسار السياحي لقصبة الجزائر. حيث يمكن للسياح زيارة هذا الموقع الأثري، مع تخصيص مرشدين لاستقبالهم وتعريفهم بتاريخ المكان.