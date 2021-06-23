إعادة الفرز في العاصمة بعد نقل صناديق التشريعيات!

طلب المجلس الدستوري قبل يومين السلطة المستقلة للانتخابات بالتدخل وجلب صناديق الاقتراع من الولايات، التي أودع بها المترشحون طعونا مؤسسة، إلى العاصمة لإعادة قراءتها والتدقيق في النتائج قبل إعلانها مساء الأربعاء، وهو إجراء نادرا ما يحدث، ويوحي بشكوك في فرضية التزوير.

وحسب بيان صادر عن المندوب الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات، بولاية باتنة، فإنه تقرر نقل صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز ببلديات “الجزار، أولاد عمار، عزيل عبد القادر، بوزينة، تيغرغار، واد الماء، لازرو، منعة، المعذر، عين التوتة، امدوكال، أريس” للمقر الولائي للسلطة، تمهيدا لتحويلها إلى المجلس الدستوري بالعاصمة، وهو نفس الإجراء الذي اتخذ في ولاية بسكرة، أين تقرر حسب مصادر “الشروق” من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الولاية ذاتها، نقل صناديق الاقتراع الخاصة ببعض مراكز التصويت التي ثبت فيها التزوير لصالح مترشحين عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى العاصمة لإعادة النظر في الأوراق والتدقيق في الحسابات قبل بث النتائج النهائية للعملية الانتخابية.